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        Haberler Spor Diğer Türkiye Dans Sporları Federasyonu'na 3 başkan adayı

        Türkiye Dans Sporları Federasyonu'na 3 başkan adayı

        Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) seçimi öncesi Barış Korkmaz, Zafer Coşkun ve Halis Altay başkanlığa aday oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 19:34 Güncelleme:
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        Türkiye Dans Sporları Federasyonu'na 3 başkan adayı

        Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF), Olağan mali genel kurul ve seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi 3 isim başkanlığa aday oldu.

        Gençlik Spor Bakanlığı'ndaki başvuru kabul toplantısında mevcut Başkan Barış Korkmaz, kulüp delegelerinin 70'inin oyunu alırken diğer adaylardan Zafer Coşkun 39'da kaldı, Halis Altay imza sınırı olan 18 sayısını bularak adaylık hakkını elde etti.

        Mali Genel kurul ve seçim 20 Eylül tarihinde Ankara C.Plaza'da yapılacak ve 2028'e kadar TDSF'yi yönetecek isim belli olacak. Dans Federasyonu'nun mevcut başkanı Barış Korkmaz, güven tazelemek istediğini belirtti ve diğer adaylara da başarı dilerken seçimlerin en demokratik ortamda gerçekleşmesi için federasyon olarak üzerlerine düşen tüm görevi yerine getireceklerini açıkladı.

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        #Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF)
        #Barış Korkmaz
        #Zafer Coşkun
        #Halis Altay
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