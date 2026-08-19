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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu başlıyor

        UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu başlıyor

        UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçları, yarın oynanacak 12 karşılaşmayla beraber başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 10:34 Güncelleme:
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        Avrupa Ligi'nde play-off turu başlıyor!

        UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın yapılacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off turunda 12 maç oynanacak.

        Beşiktaş, Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i saat 20.00'de ağırlayacak. Trabzonspor ise Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u aynı saatte konuk edecek.

        Müsabakaların rövanşları, 27 Ağustos'ta oynanacak ve lig aşamasına kalan takımlar belli olacak. Kaybeden takımlar ise UEFA Konferans Ligi'nin lig etabına dahil olacak.

        Tamamı yarın oynanacak karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

        18.00 Kairat (Kazakistan) - Anderlecht (Belçika)

        19.00 Jagiellonia (Polonya) - Iberia (Gürcistan)

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        19.00 Mjallby (İsveç) - Salzburg (Avusturya)

        20.00 Trabzonspor - Ferencvaros (Macaristan)

        20.00 Universitatea Craiova (Romanya) - Ararat-Armenia (Ermenistan)

        20.00 Egnatia (Arnavutluk) - Lillestrom (Norveç)

        20.00 Lech Poznan (Polonya) - Thun (İsviçre)

        20.00 Beşiktaş - Kauno Zalgiris (Litvanya)

        21.00 Sint-Truidense (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

        21.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

        21.00 OFI (Yunanistan) - CSKA Sofya (Bulgaristan)

        22.00 Benfica (Portekiz) - Aarhus (Danimarka)

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        #UEFA
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