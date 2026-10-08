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        Haberler Spor Futbol UEFA'da Aleksander Ceferin yeniden başkan adayı!

        UEFA'da Aleksander Ceferin yeniden başkan adayı!

        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, dördüncü dönem için seçimde yeniden başkan adayı olacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 19:03 Güncelleme:
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        UEFA'da Ceferin yeniden aday!

        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yapılacak seçimde yeniden başkan adayı olacağını duyurdu.

        Sloven futbol adamı, kararını Berlin'de UEFA'ya bağlı 55 ulusal federasyonun başkanlarının katıldığı toplantıda resmen açıkladı.

        İlk kez 2016'da başkan seçilen 58 yaşındaki Ceferin, Şubat 2024'te yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

        Seçilmesi halinde UEFA başkanı olarak dördüncü dönemine adım atacak olan Ceferin, "Önümüzde hala yapılacak önemli işler var. Bu nedenle federasyonların talebini kabul ettim. Hedefim, Avrupa futbolunu bir arada tutmak ve UEFA'yı gelecek nesle hazır şekilde bırakmak." ifadelerini kullandı.

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        #Ceferin
        #UEFA
        #Berlin
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