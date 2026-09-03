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        Haberler Spor Futbol UEFA Emniyet ve Güvenlik Konferansı Madrid'de yapıldı

        UEFA Emniyet ve Güvenlik Konferansı Madrid'de yapıldı

        UEFA'nın her yıl düzenlediği Emniyet ve Güvenlik Konferansı, 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 18:00 Güncelleme:
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        UEFA Emniyet ve Güvenlik Konferansı Madrid'de yapıldı

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Rafael Louzan'ın açılış konuşmasını yaptığı konferansa, UEFA Futbol Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti ile UEFA ve FIFA güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı.

        Konferansta 2026-27 UEFA kulüp müsabaka sezonuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

        Türkiye Futbol Federasyonu adına TFF Temsilciler Kurulu Başkanı ve UEFA Güvenlik Komitesi Üyesi Şerafettin Bural, Stadyum Güvenlik Müdürü Cem Yücel ve Güvenlik Koordinatörü Bülent Perut'un yanı sıra konferansta UEFA Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un temsilcileriyle İstanbul, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanlığı NFIP yetkilisi de yer aldı.

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        UEFA güvenlik sorumlusu ve TFF Güvenlik Koordinatörü Bülent Perut, yaptığı sunumda, UEFA stadyum emniyeti ve güvenlik görevlilerine yönelik örnek olay incelemesi sunumunda 11 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi eleme müsabakasında yaşanan güvenlik olayını örnek olay incelemesi kapsamında katılımcılarla paylaştı.

        TFF heyeti tarafından A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacağı Fransa, İtalya ve Belçika futbol federasyonlarının güvenlik yetkilileri ve ilgili polis temsilcileriyle ayrı ayrı toplantılar yapıldı. Görüşmelerde yaklaşan müsabakalara ilişkin güvenlik planlamaları, taraftar hareketleri ve karşılıklı bilgi paylaşımı ele alınırken federasyonlar ve polis birimleri arasındaki koordinasyonun sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

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        #MADRİD
        #TFF
        #UEFA Emniyet ve Güvenlik Konferansı
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