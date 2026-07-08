UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turu heyecanı!
UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu, oynanan 3 maçla devam etti.
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 23:14 Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçlarına oynanan 3 müsabakayla devam edildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şu şekilde:
Connah's Quay (Galler)-Ballkani (Kosova): 0-0
Differdange (Lüksemburg)-Ilves (Finlandiya): 0-0
Zire (Azerbaycan)-Torpedo Kutaisi (Gürcistan): 3-0
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