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        Haberler Spor Motor Sporları WRC Uğur Soylu, WRC Masters Cup’ta dünya üçüncüsü

        Uğur Soylu, WRC Masters Cup’ta dünya üçüncüsü

        İtalya'da düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 13'üncü ve son yarışı Sardenya Rallisi'ni Masters Cp Kategorisinde 4'üncü sırada tamamlayan Uğur Soylu – Mehmet Akif Yalçın çifti 2026 sezonunu sınıflarında Dünya 3'üncü olarak tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 13:02 Güncelleme:
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        Uğur Soylu, WRC Masters Cup'ta dünya üçüncüsü

        İtalya’da koşulan Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 13’üncü ve son yarışı Sardenya Rallisi’ni Masters Cp Kategorisinde 4’üncü sırada tamamlayan Uğur Soylu – Mehmet Akif Yalçın ikilisi 2026 sezonunu sınıflarında Dünya 3’üncü olarak tamamladı.

        Şampiyonanın Suudi Arabistan’da gerçekleşmesi gereken 14’üncü ve son ayağı Suudi Arabistan Rallisi, Orta Doğu’daki kaotik ortam nedeniyle iptal edilince şampiyona zorunlu olarak 13 yarışla sona erdi. Sezon boyunca toplam 30 ekibin mücadele ettiği WRC Masters Cup’ta Skoda Fabia RS ile yarışan Uğur Soylu’ya Sardenya Rallisi’nde de GP Garage My Tam teknik destek verdi.

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        Türkiye’ye WRC Masters Cup’da dünya 3’üncülüğünü kazandıran Uğur Soylu ve yardımcı sürücüsü Mehmet Akif Yalçın, bu hafta sonu koşulacak Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 6’ıncı ayağı Kocaeli Rallisi’ne de katılacak…

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