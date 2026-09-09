Uğur Uçar: Samsunspor karşısına üç puan almak için çıkacağız

Arca Çorum FK, Süper Lig’in 5’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını Çorum Spor Tesisleri’nde sürdürdü.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Uğur Uçar, takımının hedefinin deplasmandan galibiyetle dönmek olduğunu ifade etti.

"SAMSUNSPOR MAÇINA ÜÇ PUAN İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Geçen hafta oynadıkları Eyüpspor maçında aldıkları 3 puanın kendilerini mutlu ettiğini belirten Uçar, “Kendi sahamızda taraftarlarımızla buluşup 3 puan almak bizi çok mutlu etti. Bu hafta oynayacağımız Samsunspor maçında da rakip sahada 3 puan almak için çıkacağız. Hazırlıklarımızı bu şekilde yürütüyoruz. Tabi iyi bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimizin eksiklerini de biliyoruz. Hafta sonu Samsun’dan 3 puanı alıp Çorum’a dönmek istiyoruz” dedi.

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"OYUNUMUZDAN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

“Çorum FK’yı nasıl bir takım bekliyor?” sorusunu da yanıtlayan Uçar, kendi oyun anlayışlarından taviz vermeyeceklerini söyleyerek, “Biz kendi oyunumuzdan hiçbir zaman ödün vermedik. İçeride de dışarıda da oyunumuzu oynarken hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz. Onların savunmada eksikleri neler, biz de bunların üzerinde duracağız. Ona göre opsiyonlarımızı planlayıp hafta sonu maça çıkacağız” diye konuştu.