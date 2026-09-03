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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Belçika belediyesinden İsrail takımına veto

        Belçika belediyesinden İsrail takımına veto

        Beşiktaş'ın rakipleri olan Union Saint-Gilloise ile İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva, UEFA Avrupa Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Leuven kentinin belediye başkanı, bu maçı kentte oynatmayacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 09:54 Güncelleme:
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        Belçika belediyesinden İsrail takımına veto

        Belçika'nın Leuven kentinin belediye başkanı Muhammed Ridouani, ülkesinin Union Saint-Gilloise takımıyla İsrail'in Hapoel Beer Sheva ekibi arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçına şehirdeki Den Dreef Stadı'nın ev sahipliği yapmasına izin vermedi.

        Belçika basınında yer alan haberlere göre Ridouani, 22 Ekim'deki karşılaşmanın kamu güvenliği nedeniyle seyircisiz bile oynanamayacağını kaydetti.

        Ridouani, belediye meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, "Union Saint-Gilloise burada memnuniyetle ağırlanır. Ancak bu özel durumda söz konusu olan bir İsrail takımı ve ben bu konuda tutarlıyım." dedi.

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        Belçika Milli Takımı'nın 2024 yılında Uluslar Ligi'ndeki İsrail maçını Macaristan'da oynamasına atıfta bulunan Ridouani, daha önce Leuven kentinde Belçika Kadın Milli Takımı'nın İsrail ile oynamasına izin verilmediğini hatırlattı.

        Union Saint-Gilloise, stadı UEFA'nın Avrupa kupaları standartlarını karşılamadığı için Avrupa Ligi'ndeki 4 iç saha maçını Leuven'de oynamayı planlıyordu.

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        #UEFA Avrupa Ligi
        #Union Saint-Gilloise
        #Hapoel Beer Sheva
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