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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Usta yorumcular Alanyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi: Çok büyük moral oldu

        Usta yorumcular Alanyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi: Çok büyük moral oldu

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. HT Spor yorumcuları Gürcan Bilgiç, Mehmet Yılmaz ve Yalçın Ayhan; Alanyaspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 21:22 Güncelleme:
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        "Trabzonspor'a çok büyük moral oldu"

        Trendyol Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'u ağırladı ve rakibine 2-0 mağlup oldu.

        Alanyaspor - Trabzonspor mücadelesi Melih Gümüşbıçak'ın sunumu Gürcan Bilgiç, Mehmet Yılmaz ve Yalçın Ayhan'ın yorumlarıyla HT Spor ekranlarındaki Dakika 90 programında değerlendirildi.

        "ÇOK BÜYÜK BİR MORAL OLDU"

        Mehmet Yılmaz: Salah zaten çok büyük bir yıldız, onu her zaman farklı bir tarafa yazıyorum. Muçi de her hafta farkını ortaya koyuyor. Ozan ve Fabinho orta sahada çok iyi işler yaptı. Trabzonspor geçişleri çok iyi kullandı ve çok fazla pozisyon buldu. Sakat oyuncularına rağmen bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp ikinci sıraya yükselerek millî araya girmeleri onlar adına çok büyük bir moral oldu.

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        "UÇURUMUN KENARINDAN YARIŞMACI HALE GELDİ"

        Yalçın Ayhan: Uçurumun kenarında düşmekte olan bir takımı yeniden yarışmacı hâle getiren Thomas Reis ve öğrencilerini tebrik ediyorum. Trabzonspor gibi enerjisi yüksek, heyecanın yoğun olduğu bir iklimde sürdürülebilir performans sergilemek çok kıymetli. Trabzonspor'un motivasyonu ve özgüveni yüksek bir şekilde millî araya girmesi de önemli. Salah ve Muçi gibi bu lige fazla olduğunu düşündüğüm iki kreatif oyuncunun her maç yeteneklerini üstüne koyarak sergilemesi de çok değerli.

        "MİLLİ ARA TRABZONSPOR'A İYİ GELECEKTİR"

        Mehmet Yılmaz: Trabzonspor için en önemli şey bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp, dün akşam Amed SF'nin de kaybetmesiyle birlikte şimdi Trabzonspor'un ikinci sıraya yükselmesi. Bir milli ara olacak. Tabii ki Trabzonspor'a bu iyi gelecektir.

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        #süper lig
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