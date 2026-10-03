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        Haberler Spor Voleybol VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti!

        VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti!

        Vodafone Sultanlar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 16:32 Güncelleme:
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        Son şampiyon VakıfBank galibiyetle başladı!

        Vodafone Sultanlar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

        Siyah-beyazlılar üçüncü seti alarak direndi ama sarı-siyahlılar dördüncü sette maçı bitirdi.

        Salon: VakıfBank Spor Sarayı

        Hakemler: Seçkin Yener, Selçuk Görmen

        VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Aylin Uysalcan, Aylin Sarıoğlu Acar, Ivanovic, Berka Buse Özden)

        Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Evans, Abderrahim, Artyshuk, Burcu Yönder)

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        Setler: 25-16, 25-18, 23-25, 25-19

        Süre: 119 dakika (28, 27, 34, 30)

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