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        Haberler Spor Futbol İspanya Valencia: 0 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU (Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid kazandı)

        Valencia: 0 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU (Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid kazandı)

        Milli futbolcumuz Arda Güler'in 1 gol, 1 asistle oynadığı maçta Real Madrid, Valencia'yı 3-0 mağlup etti. Jose Mourinho'nun ekibi puanını 30'a yükseltirken, Javier Aguirre'nin ekibi 9 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 01:12 Güncelleme:
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        Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid kazandı!

        İspanya La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, Valencia deplasmanına konuk oldu. Real Madrid, Mestalla'da oynanan maçı 3-0'lık skorla kazandı.

        Real Madrid, 28. dakikada Federico Valverde ile 1-0 öne geçti. İspanyol devinde milli futbolcumuz Arda Güler, 36. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Real Madrid, 75. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle 3-0'ı buldu ve maçı da 3-0 kazandı. Mbappe'nin golünde asisti yapan isim Arda Güler oldu.

        Valencia, 77. dakikada Jose Luis Gaya'nın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

        Real Madrid'de 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan Arda Güler, 84 dakika sahada kaldı.

        Bu sonucun ardından Real Madrid, ligde üst üste 5. galibiyetini elde etti ve 30 puana yükseldi. Valencia, 9 puanda kaldı.

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        Real Madrid, milli aranın ardından sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak. Valencia, Rayo Vallecano deplasmanına gidecek.

        ARDA GÜLER'DEN 15 MAÇTA 11 GOLE KATKI

        Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon sergilediği performansla dikkat çekiyor.

        Genç yıldız, eflatun-beyazlı formayla çıktığı 15 maçta 11 gole katkı sağladı.

        Arda, son 6 maçında ise 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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