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        Haberler Spor Voleybol Voleybol Sultanlar Ligi'nde 43. sezon başlıyor!

        Voleybol Sultanlar Ligi'nde 43. sezon başlıyor!

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 43. sezonu, yarın oynanacak VakıfBank-Beşiktaş maçıyla başlayacak. Son şampiyon VakıfBank, saat 14.00'te Beşiktaş'ı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 15:22 Güncelleme:
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        Voleybol Sultanlar Ligi başlıyor!

        Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 43. sezonunda heyecan yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

        Yeni sezonun ilk maçında son şampiyon VakıfBank, Beşiktaş'ı konuk edecek. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşmanın ilk servisi saat 14.00'te atılacak.

        Günün diğer maçında ise saat 16.00'da Nilüfer Belediyespor, Eczacıbaşı Peron'u ağırlayacak.

        2026-27 sezonunda 7 şehirden 14 takım mücadele edecek. İstanbul'dan 6, Ankara ve İzmir'den ikişer takımın yer aldığı ligde Bursa, Aksaray, Afyonkarahisar ve Manisa birer ekiple temsil edilecek.

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        Vodafone Sultanlar Ligi'nde ilk devre 13 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre karşılaşmaları 20 Aralık'ta başlayacak ve normal sezon 20 Mart 2027'de sona erecek. Ligde play-off müsabakaları nisan ayında oynanacak.

        SON ŞAMPİYON VAKIFBANK

        Vodafone Sultanlar Ligi'nde geçen sezon kupayı VakıfBank kaldırdı.

        Sarı-siyahlılar, 2025-26 sezonu play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

        Lig tarihindeki 15. şampiyonluğunu elde eden VakıfBank, 2026-27 sezonunda Eczacıbaşı ile şampiyonluk sayısını eşitlemeye çalışacak.

        ŞAMPİYONLUK SAYISINDA ECZACIBAŞI ZİRVEDE

        Deplasmanlı ligde en fazla şampiyonluk yaşayan takım Eczacıbaşı oldu. Turuncu-beyazlı ekip, organizasyonda 16 kez mutlu sona ulaştı.

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        Eczacıbaşı, deplasmanlı ligin ilk sezonları olan 1984-85 ile 1988-89 arasında üst üste 5 şampiyonluk kazandı. Turuncu-beyazlılar, 1999-2000 ile 2002-03 yılları arasında da arka arkaya 5 kez kupayı müzesine götürdü.

        Eczacıbaşı son şampiyonluğunu 2011-12 sezonunda elde ederken, VakıfBank'ın 2025-26 sezonundaki başarısıyla iki kulüp arasındaki fark bir şampiyonluk olarak kaldı.

        VAKIFBANK SON YILLARA DAMGA VURDU

        VakıfBank, son 14 sezonda 9 kez Sultanlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

        2012-13 sezonunda Eczacıbaşı'nı play-off final serisinde 3-0 mağlup ederek şampiyon olan sarı-siyahlılar, yedi yıllık şampiyonluk hasretine son verdi.

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        VakıfBank, 2013-14 sezonunda Fenerbahçe'yi 3-1 geçerek üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandı. Sarı-siyahlı ekip, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında da şampiyonluk sevinci yaşadı.

        Kulübün daha önce VakıfBank, Güneş Sigorta ve VakıfBank Güneş Sigorta adlarıyla da lig şampiyonlukları bulunuyor.

        GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞU YOK

        Lig tarihinde Emlak Bankası 3 kez mutlu sona ulaştı.

        Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

        YABANCI KURALI DEĞİŞTİ

        Sultanlar Ligi'nde 2026-2027 sezonundan itibaren yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gidildi.

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        Yeni düzenlemeyle takımlar, 14 kişilik müsabaka kadrolarında en fazla 6 yabancı uyruklu oyuncu bulundurabilecek. Sahada ise aynı anda en fazla 3 yabancı oyuncu yer alabilecek.

        Önceki sezonlarda uygulanan "3+2 yabancı oyuncu kuralı"nda, takımların 14 kişilik müsabaka kadrolarında 5, oyun sırasında ise en fazla 3 yabancı oyuncu bulundurmasına izin veriliyordu.

        İKİ YENİ TAKIM SULTANLAR LİGİ'NDE

        2026-27 sezonunda 1. Li'gden yükselen Afyon Belediye Yüntaş ve Manisa Büyükşehir Belediyespor da Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek.

        İki takım da Sultanlar Ligi seviyesinde ilk defa yer alacak.

        2019-2020 SEZONU TAMAMLANAMADI

        Voleybolda 2019-20 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

        Normal sezonu sona eren lig, play-offlar başlamadan koronavirüs salgını nedeniyle sonlandırıldı.

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        Türkiye Voleybol Federasyonu, şampiyon ilan etmediği sezonda küme düşmeyi de kaldırırken, Avrupa kupalarına gidecek takımları normal sezondaki sıralamaya göre belirledi.

        ŞAMPİYONLAR

        Kadın voleybolunda geride kalan 42 sezonun şampiyonları şöyle:

        Sezon Şampiyon
        1984-85 Eczacıbaşı
        1985-86 Eczacıbaşı
        1986-87 Eczacıbaşı
        1987-88 Eczacıbaşı
        1988-89 Eczacıbaşı
        1989-90 Emlak Bankası
        1990-91 Emlak Bankası
        1991-92 Vakıfbank
        1992-93 Güneş Sigorta
        1993-94 Eczacıbaşı
        1994-95 Eczacıbaşı
        1995-96 Emlak Bankası
        1996-97 VakıfBank
        1997-98 VakıfBank
        1998-99 Eczacıbaşı
        1999-00 Eczacıbaşı
        2000-01 Eczacıbaşı
        2001-02 Eczacıbaşı
        2002-03 Eczacıbaşı
        2003-04 VakıfBank Güneş Sigorta
        2004-05 VakıfBank Güneş Sigorta
        2005-06 Eczacıbaşı
        2006-07 Eczacıbaşı
        2007-08 Eczacıbaşı
        2008-09 Fenerbahçe
        2009-10 Fenerbahçe
        2010-11 Fenerbahçe
        2011-12 Eczacıbaşı
        2012-13 VakıfBank
        2013-14 VakıfBank
        2014-15 Fenerbahçe
        2015-16 VakıfBank
        2016-17 Fenerbahçe
        2017-18 VakıfBank
        2018-19 VakıfBank
        2019-20 Şampiyon ilan edilmedi
        2020-21 VakıfBank
        2021-22 VakıfBank
        2022-23 Fenerbahçe
        2023-24 Fenerbahçe
        2024-25 VakıfBank
        2025-26 VakıfBank
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        #Voleybol
        #Sultanlar Ligi
        #VAKIFBANK
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