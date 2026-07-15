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        Haberler Spor Voleybol Voleybolda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

        Voleybolda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

        Voleybolda Türkiye'yi 2027 CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda temsil edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 17:34 Güncelleme:
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        Voleybolda rakipler belli oldu

        Lüksemburg'da gerçekleştirilen kura çekimine milli libero Simge Aköz de katıldı.

        Kura çekimi sonucunda CEV Kupası'nda Modena Volley (İtalya), CEV Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda Fino Kaposvar (Macaristan) ile OK Napredak Odzak'ın (Bosna Hersek) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibi, son 16 turunda Halkbank'ın rakibi olacak. Spor Toto ise Jihostroj Ceske Budejovice (Çek Cumhuriyeti) ile oynayacak.

        Kadınlarda Zerenspor, son 16 turunda CEV Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda karşı karşıya gelecek OK Herceg Novi (Karadağ) ile Maritza Plovdiv (Bulgaristan) eşleşmesinin kaybedeniyle mücadele edecek.

        CEV Challenge Kupası'nda ise kadınlarda 17 yıl sonra Avrupa kupalarındaki ilk İzmir takımı olarak katılacak Aras Kargo, son 16 turunda ZAON Kifissia (Yunanistan) ile Rabotnicki Skopje (Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        Erkeklerde Fenerbahçe Medicana, 2. turda Prima Donna Kaas Huizen (Hollanda)-Lindemans Aalst (Almanya) eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek.

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