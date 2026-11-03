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        Haberler Spor Futbol İngiltere West Ham'da Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi

        West Ham'da Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi

        İngiltere Championship ekibi West Ham United'da teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 15:58 Güncelleme:
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        West Ham'da Espirito Santo dönemi sona erdi

        İngiltere Championship ekiplerinden West Ham, teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun görevine son verdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezonun başlangıcına ilişkin kapsamlı bir değerlendirmenin ardından yönetim kurulu, kulübün hedeflerinin ve beklentilerinin doğru yolda kalmasını sağlamak için şu anda bir değişikliğin gerekli olduğuna inanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, Portekizli teknik adamla birlikte antrenör Rui Pedro Silva ile kaleci antrenörü Rui Barbosa'nın da görevlerinden ayrıldığı kaydedildi.

        13 MAÇTA 6 GALİBİYET

        Londra ekibi, ligde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

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        İngiliz basını, Nuno Espirito Santo'nun yerine takımın eski kaptanı Scott Parker'la anlaşma sağlandığını ve 46 yaşındaki İngiliz teknik adamın yarın Cardiff City karşısında kulübede olmasının beklendiğini yazdı.

        Parker, daha önce Fulham, Bournemouth ve Burnley'yi Premier Lig'e çıkarma başarısı göstermişti.

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        #West Ham
        #Nuno Espirito Santo
        #Championship
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