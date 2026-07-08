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        Haberler Spor Tenis Wimbledon'da Linda Noskova ile Marta Kostyuk, yarı finale yükseldi

        Wimbledon'da Linda Noskova ile Marta Kostyuk, yarı finale yükseldi

        Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 12 numarası Linda Noskova ile 13 numaralı seribaşı Marta Kostyuk, yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 17:44 Güncelleme:
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        Noskova ve Kostyuk yarı finalde!

        Tek kadınlarda dünya 12 numarası Linda Noskova ile 13 numaralı seribaşı Marta Kostyuk, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da yarı final biletini aldı.

        İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvaya çeyrek final müsabakalarıyla devam edildi.

        Çek sporcu Noskova, Alman rakibi Elise Mertens'i 6-3 ve 7-5'lik setlerle yenerek yarı final biletini aldı.

        Ukraynalı tenisçi Kostyuk ise İtalyan raket Jasmine Paolini'yi 6-3 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

        Noskova ile Kostyuk, yarı finalde karşı karşıya gelecek. Kazanan tenisçi ise finalde Karolina Muchova-Coco Gauff eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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