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        Haberler Spor Futbol Yana Derkach, Beşiktaş'ta!

        Yana Derkach, Beşiktaş'ta!

        Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, savunma oyuncusu Yana Derkach'ı kadrosuna kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 16:02 Güncelleme:
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        Yana Derkach, Beşiktaş'ta!

        Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ukraynalı savunma oyuncusu Yana Derkach'ı renklerine bağladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yana Derkach'a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        28 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de daha önce Gaziantep ALG Spor ve ABB FOMGET formalarını giydi.

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