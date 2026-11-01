Yukatel Denizli Basket: 74 - Galatasaray MCT Technic: 87 | MAÇ SONUCU

Gün Başlıyor - 29 Ekim 2026 (Cumhuriyet Yolunda Yaşanan Zorluklar Nasıl Aşıldı?)

Cumhuriyet'in 103. Yılı Kutlu Olsun! Türk dünyası Ankara'da buluşuyor. Devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıkacak. Cumhuriyet hep "Atatürk" ile anıldı. Dönemin gazete ve dergileri Cumhuriyet'e giden yolu yazdı. On binler Anıtkabir'de Ata'nın huzurunda... Gün Başlıyor'u Tuğba Södekoğlu sundu.