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        Haberler Spor Basketbol Yukatel Denizli Basket: 74 - Galatasaray MCT Technic: 87 | MAÇ SONUCU

        Yukatel Denizli Basket: 74 - Galatasaray MCT Technic: 87 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6'ncı hafta maçında Galatasaray MCT Technic, konuk olduğu Yukatel Denizli Basket'i 87-74 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 00:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        G.Saray MCT Technic deplasmanda kazandı!

        Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. haftasında deplasmanda Yukatel Denizli Basket'i 87-74 mağlup etti.

        Maçın birinci periyodu 17-17 eşitlikle sona ererken, ilk yarıyı sarı-kırmızılı takım 41-29 önde kapattı. Müsabakanın üçüncü çeyreğini 64-50 üstün tamamlayan Galatasaray MCT Technic, final periyodunda da üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 87-74 kazandı.

        Bu sonuçla Galatasaray 3 galibiyete ulaşırken, Denizli temsilcisi 1 galibiyette kaldı.

        SALON: Pamukkale Üniversitesi

        HAKEMLER: Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu, Nazlı Çisil Güngör

        YUKATEL DENİZLİ BASKET: Ivey 5, Pecarski 12, Bialey 8, Meeks 19, Mahir Ağva 18, Dunn 6, Mustafa Yılmaz, Erten Gazi, Egemen Güven 4, Amzil 2

        GALATASARAY MCT TECHNİC: Şehmus Hazer 8, Nikolic 9, Metu 18, Ballo 6, Pierre 4, Robinson 5, Berkan Durmaz 6, Smailagic 20, Buğrahan Tuncer 3, Simpson 8

        1'İNCİ PERİYOT: 17-17

        DEVRE: 29-41

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-64

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 74-87

        5 FAUL: Brae Ivey (29.56) (Yukatel Denizli Basket)

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