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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Yüksel Yıldırım: Ayrılan oyuncuların yerine çok daha iyilerine bakıyoruz

        Yüksel Yıldırım: Ayrılan oyuncuların yerine çok daha iyilerine bakıyoruz

        Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarına son sürat devam ettiklerini ifade ederek takımdan ayrılacak oyuncuların yerlerini çok daha iyi isimlerle dolduracaklarını belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 10:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yüksel Yıldırım'dan transfer açıklaması!

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, takımın 2. etap hazırlık kampı ve transfer çalışmaları hakkında kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

        Transfer çalışmalarının son sürat devam ettiklerini ifade eden Başkan Yıldırım, "Büyük Samsunspor taraftarı, bildiğiniz gibi ilk etap çalışmalarımızı Samsun'da tamamladı. Şimdi takımımız için ikinci etap kamp dönemi çalışmalarına dün itibariyle Hollanda'da başladı. Teknik ekibimizle biirlikte koordineli olarak, eksik bölgelere yapılacak transferlerle kadromuzu daha da güçlendirmek gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ayrılan ve ayrılacak oyuncuların yerlerine çok daha iyi oyuncular bakıyoruz" dedi.

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        Kulübü en üst noktaya taşımak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Başkan Yıldırım, "Bizim bu transfer döneminde hedefimiz çok net: Samsunspor'umuzu yeniden Avrupa kupaları mücadelesinin içinde yer alacak o güçlü ruh ve kadro yapısına kavuşturmak! O nedenle bu transfer döneminde eksiklerimizi tekrar çok daha iyi yeni oyuncular ile doldurmak istiyoruz.

        Süper Lig'e yeni, aç ve yetenekli yıldız adayı genç ve orta yaş oyuncular kazandırmak istiyoruz. Samsunspor'un kendine has projesine ve hocamızın isteklerine uygun oyuncuları bulmaya çalışıyoruz.

        Maalesef bu işler göründüğü gibi kolay değil. Biz bilinen oyunculara gitmiyoruz. O nedenle 5 kıtada oyuncu arayışlarımız dört koldan titizlik ile devam ediyor. Sizden ricamız bize güvenmeniz ve sabırla bizleri desteklemenizdir. Sabır lütfen... Bizde hemen yeni oyuncuları transfer edip getirmek istiyoruz ama maalesef sizlerin düşündüğü hızda olmuyor.

        Ayrıca önümüzde bir harcama limiti engeli bulunmaktadır. Artık kendi ayakları üzerinde durabilen denk bütçeli bir kulüp olmaya çalışıyoruz. Bu yolda gayet başarılı bir şekilde gidiyoruz. Artık eski kabusları tekrar yaşamak ve sizleri üzmek istemiyoruz. Bu büyük yürüyüşte en büyük gücümüz her zaman olduğu gibi yine büyük Samsunspor taraftarı sizlersiniz. Siz taraftarımızın o muhteşem enerjisiyle, yeni sezonda hep birlikte yenilenmiş kadromuzla ve güçlü teknik ekibimizle çok güzel bir hikaye yazacağız. Biz buna inanıyoruz. İnancımız tam, hazır olun! İnananların ve inanarak çalışanların hikayesi mutlu biter" diye konuştu.

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