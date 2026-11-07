Yunus Akgün: Milli araya lider girmek önemliydi
Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, Süper Lig'in 11. haftasında 4-3'lük Amed SK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Milli araya lider girmenin öneminden bahseden milli futbolcu, "Amedspor ligin ikincisi, çok iyi takım. Puan farkını açmak istiyorduk. Çok mutluyuz. Milli araya lider girmek önemliydi. Lille maçında kazanıp çıkış yapmak istiyoruz. Lille, Fenerbahçe maçı ile yükselen bir Galatasaray var." dedi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Amed SK'yı 4-3 yenen Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, galibiyeti değerlendirdi.
"MİLLİ ARAYA LİDER GİRMEK ÖNEMLİYDİ"
Milli futbolcu, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok önemli bir maçtı. Amedspor ligin ikincisi, çok iyi takım. Puan farkını açmak istiyorduk. Çok mutluyuz. Milli araya lider girmek önemliydi. Lille maçında kazanıp çıkış yapmak istiyoruz. Lille, Fenerbahçe maçı ile yükselen bir Galatasaray var, oyun ve skor olarak. Bu yüzden çok mutluyuz." dedi.
TARAFTARA ÖVGÜ
Yunus Akgün, "Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Milli araya lider giriyoruz. Dönünce kaldığımız yerden devam edeceğiz. Maçın başından beri çok büyük bir destek vardı bugün. Mükemmel destek oluyorlar tüm oyunculara, hocamıza. Bu bizim için çok değerli. Bize çok güç katıyor. Deplasmanlarda hep bizimleler. Onları mahcup etmemek için mücadele ediyoruz. Allah mutluluğumuzu bozmasın." sözlerini sarf etti.