Zeki Çelik: İtalya bize zorluk çıkartacaktır

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçta İtalya'yı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımımız'ın sağ bek oyuncusu Zeki Çelik, karşılaşma öncesi basın toplantısında konuştu.

"İTALYA BİZE ZORLUK ÇIKARTACAKTIR"

Bursa'daki basın toplantısında konuşan milli futbolcu Zeki Çelik, İtalya'nın iyi bir takım olmasına rağmen son dönemlerde aldığı sonuçlara dikkati çekerek şunları kaydetti:

"İtalya, disiplinli ve sistemli oynayan, taktiksel olarak da her şeye dikkat eden bir takım. Bireysel olarak da oyuncuları tanıyorum. Yarın bize zorluk çıkaracaklar. Duran toplarda zorluk çıkaracaklar ve buna dikkat edip inşallah yarınki maçı kazanacağız. Bursa'da 8 sene oynadım. Altyapıda değerli vakitler geçirdim. Bugün buradaysam Bursaspor sayesinde. Her zaman bu statta oynamanın hayalini kurardım. Taraftarlarımız ne zaman buraya gelsem destekleri çok iyi. Arkadaşlarım da mest oluyor. Bence takımımız adaptasyon sürecini çok iyi geçiriyor. Fransa maçında da iyi bir performans sergiledik, sadece gol atamadık. O maçta da gereken mücadeleyi gösterdik. Takım iki türlü de taktiksel olarak uyum sağlıyor. Takımıma güveniyorum. İyi bir maç bekliyorum."

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"KENAN YILDIZ 3 AY BİZİMLE OLMAYACAK"

Çelik, Kenan Yıldız'ın sakatlık sürecine ilişkin soruya, "Kenan buraya gelemediği için çok üzgün. 3 aylık bir sakatlık süreci olacak. Çok kaliteli ve yıldız bir oyuncu. Onun takımda olmayışı bizi etkiliyor ama diğer arkadaşlarımız da onun yerini kapatıyor ve elinden gelen her şeyi yapıyor." cevabını verdi.