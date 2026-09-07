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        Haberler Spor Tenis Zeynep Sönmez, çiftlerde ABD Açık'a 3. turda veda etti!

        Zeynep Sönmez, çiftlerde ABD Açık'a 3. turda veda etti!

        Zeynep Sönmez ile Alman partneri Tatjana Maria, ABD Açık'ta çift kadınlar 3. turunda elendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 21:32 Güncelleme:
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        Zeynep Sönmez, çiftlerde ABD Açık'a veda etti!

        Zeynep Sönmez ile Alman partneri Tatjana Maria, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın çift kadınlar 3. turunda elendi.

        New York kentinde düzenlenen turnuvaya teklerde ilk turda veda eden Zeynep, çiftlerdeki 3. tur maçında ABD'li ikili Robin Montgomery-Ashlyn Krueger ile karşılaştı.

        Mücadeleyi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybeden Zeynep Sönmez-Tatjana Maria çifti, turnuvaya veda etti.

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        #Zeynep Sönmez
        #ABD Açık
        #Tenis
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