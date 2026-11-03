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        Haberler Spor Tenis WTA Zeynep Sönmez Hong Kong'da 2. turda!

        Zeynep Sönmez Hong Kong'da 2. turda!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hong Kong'da düzenlenen Prudential Hong Kong Açık'ta ilk turda Ukraynalı Dayana Yastremska'yı 2-0 yenerek ikinci tura çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 11:55 Güncelleme:
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        Zeynep Sönmez Hong Kong'da 2. turda!

        Teniste dünya tek kadınlar sıralamasının 67. basamağındaki ay-yıldızlı tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 düzeyindeki organizasyonda dünya tekler sıralamasının 99'uncu basamağındaki Dayana Yastremska'yı ilk tur maçında 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek turnuvada ikinci tura yükselme başarısı gösterdi.

        Milli tenisçi, 2. turda, Kanadalı tenisçi Leylah Fernandez ile ABD'li tenisçi Sofia Kenin karşılaşmasının galibi ile oynayacak.

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        #Zeynep Sönmez
        #Tenis
        #WTA
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