Sport Recife - Chapecoense düellosu

Brezilya Serie A maçında Sport Recife ile Chapecoense, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:00. 19 puanlı Sport Recife 13. sırada bulunuyor, Chapecoense 17 puana sahip ve 17. sırada. Sport Recife son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Chapecoense, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 582. İddaa'da Sport Recife kazanır 1.70, berabere biter 2.90, Chapecoense kazanır 3.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Sport Recife son hafta oynanan Corinthians maçında 1-0 kazandı.

Chapecoense ise Coritiba karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sport Recife, 9 gol attı ve 6 gol yedi.

Chapecoense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chapecoense, 5 gol atarken 16 gol yedi.

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