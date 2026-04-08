Sporting Braga: 1 - Real Betis: 1 | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Portekiz ekibi Sporting Braga ile İspanyol temsilcisi Real Betis, 1-1 berabere kaldı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 16 Nisan Perşembe Günü Real Betis'in ev sahipliğinde oynanacak.
Giriş: 08.04.2026 - 21:42 Güncelleme:
Municipal de Braga'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Sporting Braga'yı öne geçiren golü 5'te Florian Grillitsch atarken, Real Betis'e beraberliği getiren golü ise 61. dakikada penaltıdan Cucho Hernandez kaydetti.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 16 Nisan Perşembe Günü saat 22:00'de Real Betis'in sahasında oynanacak.
