Sporting Lizbon-Arsenal maçı için nefesler tutuldu. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Sporting Lizbon-Arsenal maçının tarihi ve maç saati sporseverler tarafından mercek altına alındı. Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Peki, Sporting Lizbon-Arsenal Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon-Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...