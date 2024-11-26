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        Haberler Bilgi Spor Sporting Lizbon-Arsenal Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon-Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Sporting Lizbon-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Arsenal'i ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla 4. haftayı 10 puanla 2'nci sırada tamamlayan Sporting Lizbon, Arsenal karşısında kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. 12'nci sırada yer alan Arsenal ise Lizbon galibiyeti ile üst sıralara tırmanma hedefinde. Karşılaşmaya sayılı saatler kala, "Sporting Lizbon-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtı futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Sporting Lizbon-Arsenal maçı tarihi ve maç saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 18:34 Güncelleme: 26.11.2024 - 18:34
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        Sporting Lizbon-Arsenal maçı için nefesler tutuldu. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Sporting Lizbon-Arsenal maçının tarihi ve maç saati sporseverler tarafından mercek altına alındı. Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Peki, Sporting Lizbon-Arsenal Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon-Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

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        SPORTİNG LİZBON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Sporting Lizbon - Arsenal maçı 26 Kasım Salı günü saat 23.00’de oynanacak.

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        SPORTİNG LİZBON - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        Muhtemel 11'ler

        Sporting Lisbon:

        Adán

        Porro, Coates, Inácio

        Esgaio, Morita, Ugarte, Nuno Santos

        Trincão, Edwards, Gyökeres

        Arsenal:

        Ramsdale

        White, Saliba, Gabriel, Zinchenko

        Odegaard, Rice, Havertz

        Saka, Jesus, Martinelli

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