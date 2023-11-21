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        Haberler Gündem Spotify Wrapped 2023 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Spotify özeti nasıl ve nereden bakılır?

        Spotify Wrapped çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2023 Spotify özeti ne asıl ve nereden bakılır?

        Dünyaca ünlü müzik dinleme platformu Spotify, 2023 yılı dinleme özeti için geri sayım başladı. Her sene yıl sonunda doğru çıkan Spotify Wrapped ile "2023'de en çok dinlediklerin", "Kaçırdığın Hit şarkılar", Yılın Sanatçıları 2023" ve pek çok kategoriye erişiliyor. Bu kapsamda gözler "Spotify Wrapped çıktı mı, ne zaman çıkacak?" sorularına çevrildi. İşte, 2023 Spotify özeti ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 17:34 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:34
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        Spotify 2023 özeti heyecanla bekleniyor. Spotify Wrapped son bir yıla dair dinleme verilerini gösteriyor. Böylece kullanıcılar, bu sene içinde en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarına erişebiliyor. Peki, Spotify Wrapped 2023 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Spotify özeti nasıl ve nereden bakılır? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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        SPOTİFY WRAPPED 2023 NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Spotify Wrapped 2023 özeti geçtiğimiz sene 30 Kasım'da sunulmuştu. Bu yıl da benzer tarihlerde yayınlanması bekleniyor.

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        SPOTIFY ÖZETİNE NASIL BAKILIR?

        Spotify kullanıcıları, 2023 Spotify özetini Spotify'ın ana sayfasında ve arama kısmından Spotify Wrapped'e erişim sağlayabilirler.

        Spotify özetinin görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2023" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.

        Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2023 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.

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        SPOTIFY WRAPPED NEDİR?

        Wrapped, kullanıcıların bir yılını tanımlayan müzik ve podcast'lerden oluşan en çok dinlenenlerden oluşan geçmiştir. İstatistiki veriler sunar ve bu sene en çok hangi şarkıyı dinlediğinizi, hangi türlerin bağımlısı olduğunuzu gösterir.

        Bu istatistiki bilgileri sosyal medyada paylaşmanızı sağlayan bir tasarım da sunar.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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