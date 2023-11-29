Spotify Wrapped 2023 yayınlandı! Spotify 2023 yıllık özeti nasıl öğrenilir?

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Spotify yıllık özeti yayınlandı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça ilgi gören ve kullanıcıların yıl içersinde en çok dinledikleri sanatçı, şarkı ve türleri öğrendikleri Spotify Wrapped ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...