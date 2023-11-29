Spotify Wrapped 2023 yayınlandı! Spotify 2023 yıllık özeti nasıl öğrenilir?
Dünyaca ünlü çevrimiçi müzik uygulaması Spotify'ın yıllık özeti olan Wrapped yayınlandı. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de milyonlarca kullanıcısı olan uygulamanın 2023 yılına ait özetleriyle ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik...
Spotify yıllık özeti yayınlandı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça ilgi gören ve kullanıcıların yıl içersinde en çok dinledikleri sanatçı, şarkı ve türleri öğrendikleri Spotify Wrapped ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
SPOTIFY WRAPPED NEDİR?
Wrapped, kullanıcıların 2022 yılını tanımlayan müzik ve podcast'lerden oluşan en çok dinlenenlerden oluşan geçmiştir. İstatistiki veriler sunar ve 2022’de en çok hangi şarkıyı dinlediğinizi, hangi türlerin bağımlısı olduğunuzu gösterir.
Bu istatistiki bilgileri sosyal medyada paylaşmanızı sağlayan bir tasarım da sunar.