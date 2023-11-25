Haberler Televizyon Squid Game 2. sezon ne zaman başlıyor? Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Squid Game 2. sezon fragmanı

Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game yeni sezon tarihi araştırmaları başladı. Netflix'in ilk sezonuyla tarihe geçmeyi başaran dizisi Squid Game'in yeni sezonuna ilişkin beklenen tarih açıklaması geldi. İlk sezonu 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan dizinin yeni sezonunun yayın tarihi açıklanarak ilk fragmanı yayınlandı. İşte detaylar... Habertürk Giriş: 25.11.2023 - 09:41 Güncelleme: 25.11.2023 - 09:41 facebook

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Dünya çapında geniş kitlelere ulaşan, son yılların en çok izlenen yapımlarından biri olan Squid Game dizisinin 2. sezonu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Söz konusu duruma ilişkin Netflix, yeni sezonun ilk fragmanını izleyicilerin beğenisine sundu. İşte Squid Game 2. sezon hakkında merak edilenler...

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SQUID GAME 2. SEZONU NE ZAMAN?



Squid Game'de Seong Gi-hun karakterine hayat veren Lee Jung-jae, 2. sezon çekimlerinin ilk sezona göre daha uzun süreceğini açıklamıştı.



Söz konusu bekleyiş ile ilgili resmi açıklama geldi ve Squid Game'in yeni sezon tarihi 2023 Kasım ayı olarak duyuruldu. Ancak fenomen dizinin Kasım ayının hangi günü yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.