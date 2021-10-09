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Haberler Televizyon Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon tarihi açıklandı mı? Squid Game konusu ve oyuncula
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Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon tarihi açıklandı mı? Squid Game konusu ve oyuncuları

Netflix'in ilk sezonuyla büyük bir ilgi gören dizisi Squid Game ile ilgili gözler yeni sezon tarihine çevrildi. Şimdiden yeni sezonu merakla beklenen dizinin 2. sezon yayın tarihine ilişkin son durumu bir araya getirdik...

Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon tarihi açıklandı mı? Squid Game konusu ve oyuncula

Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizi Squid Game'e ilişkin beklenen açıklama henüz gelmedi ancak son gelişmeleri sizler için bir araya getirdik...

SQUID GAME 2. SEZON GELECEK Mİ?

Tek başına bir diziyi yazmak yönetmek ve yapımcılığını üstlenmenin büyük bir iş olduğunu vurgulayan Dong-hyuk "Aynı şeyi ikinci sezon için yapmayı düşündüğümde şahsen biraz endişeleniyorum. Şu an için kesinleşmiş bir şey yok ancak o kadar çok hevesli insan var ki ciddi ciddi düşünüyorum" diyor.

Squid Game 2. Sezon bölümlerinin geleceği sinyallari verilse de kesin bir bilgi bulunmuyor

SQUID GAME OYUNCULARI

Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetilen filmin başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi ve Kim Joo- ryoung oynuyor.

SQUID GAME ANA KARAKTERLERİ

Lee Jung-jae - Seong Gi-hun (No. 456)
Bir şoför ve kumar bağımlısı, annesiyle birlikte yaşıyor ve kızını maddi olarak desteklemek için mücadele ediyor. Birçok borcunu kapatmak için oyuna katılır.

Park Hae-soo - Cho Sang-woo (No. 218)
Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı, Gi-hun'un küçük bir öğrencisiydi ve Seul Ulusal Üniversitesi'ne giren yetenekli bir öğrenciydi, ancak şimdi müşterilerinden para çaldığı için polis tarafından aranıyor.

Yeong-su Oh - Oh Il-nam (No. 001)
Dışarıda ölmeyi beklemek yerine Oyun oynamayı tercih eden beyin tümörlü yaşlı bir adam.

HoYeon Jung - Kang Sae-byeok (No. 067)
Hayatta kalan aile üyelerini bu ülkeden bulabilecek ve geri alabilecek bir komisyoncu için ödeme yapmak üzere Oyuna giren Kuzey Koreli bir sığınmacı.

Heo Sung-tae - Jang Deok-su (No. 101)
Büyük kumar borçlarını kapatmak için Oyuna giren bir gangster.

Anupam Tripathi - Abdul Ali (No. 199)
İşvereni ona aylarca ödeme yapmayı reddettikten sonra genç ailesine bakmak için Oyuna giren Pakistanlı bir yabancı işçi.

Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo (No. 212)
Zavallı bekar bir anne olduğunu iddia eden gizemli ve manipülatif bir kadın.

SQUID GAME KONUSU

Hayatları boyunca maddi olarak zorlanan dört yüz elli altı kişi, gizemli bir hayatta kalma yarışmasına davet edilir. Bir dizi geleneksel çocuk oyununda yarışan ancak ölümcül dönüşlerle, 45,6 milyar ₩ (38,5 milyon ABD Doları) ödül için rekabet etmek için hayatlarını riske atarlar.

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