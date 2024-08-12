Squid Game 2. Sezon tarihi belli oldu! Netflix dizisi Squid Game yeni sezon ne zaman başlıyor?

İlk sezonuyla oldukça konuşulan Netflix dizisi Squid Game’den hayranlarını mutlu edecek haber geldi. Milyonlarca kişi tarafından izlenen ve bir anda listelerin başında yer alan Squid Game 2. sezonu ile dönüyor. Geçtiğimiz günlerde ilk fragmanı yayınlanan diziden daha detaylı ikinci fragman paylaşıldı. Yapımın yeni sezonunda Seong Gi-Hun’un intikam arayışı ve oyuna tekrardan katılışı işlenecek. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, Squid Game 2.sezon tarihi ve yeni sezona dair merak edilenler...