SQUID GAME DİZİSİNİN KONUSU

17 Eylül’de yayınlanmaya başlayan Squid Game, Güney Kore’de yüklü bir borç altına giren, tehlikeli işlere karıştığı için eve dönemeyen, parasızlıktan ailesine bakamayan bir grup insana odaklanıyor.

Hayatlarını umutsuzca değiştirmek isterken metroda bir adamla karşılaşan bu kişiler bir anda kendilerini çocuk oyunları turnuvasında buluyor. Oyunun acımasızlığı karşısında kanları donan yarışmacılar oylama yaparak oyunu sonlandırıyor.

Fakat eski hayatlarına döndüklerinde yaşadıkları çaresizlikle tekrar gönüllü olarak turnuvaya katılıyorlar. Hayatta kalmak için tek şanslarının ihtiyaç duydukları parayı kazanmak olduğunu düşünen katılımcıların şeker kalıbı, kırmızı ışık yeşil ışık ve daha pek çok çocuk oyunundan sağ kurtulması gerekiyor.