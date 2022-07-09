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Sri Lanka'da protestocular, devlet başkanlığı yerleşkesine girdi

Ekonomik kriz nedeniyle hayat şartlarının ağırlaştığı Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da geniş çaplı hükümet karşıtı protesto düzenleyen göstericiler, devlet başkanlığı yerleşkesine girdi. Eylemlerin ardından Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Sri Lanka'da protestocular, devlet başkanlığı yerleşkesine girdi
Sri Lanka'da protestocular, devlet başkanlığı yerleşkesine girdi
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Ekonomik kriz nedeniyle hayat şartlarının ağırlaştığı Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da geniş çaplı hükümet karşıtı protesto düzenleyen göstericiler, devlet başkanlığı yerleşkesine girdi.

Ellerinde siyah bayraklar taşıyan ve ülke genelinden gelen binlerce gösterici, protesto nedeniyle akşam sokağa çıkma yasağı ilan edilen ancak daha sonra kaldırılan Kolombo'da bir araya geldi.

Sri Lanka medyasındaki haberlere göre, hükümet karşıtı yüzlerce protestocu, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aştı.

Güvenlik güçleri, devlet başkanlığı yerleşkesine giren protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı.

Asya basınında yer alan haberlerde ise protestocuların zorla yerleşkeye girmesinin ardından Devlet Başkanı Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürüldü.

BAŞBAKAN İSTİFA ETMEYİ KABUL ETTİ

Eylemlerin ardından Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı.

KENDİ İSTİFA ETMEDİĞİ SÜRECE ZOR

Kolombo'da görevlendirilen polis ve askerler, Devlet Başkanı Rajapaksa ile Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin istifası isteyen protestoculara karşı devlet başkanlığı konutunun çevresinde yoğun güvenlik önlemleri almıştı.

Kolombo ve civarında dün yerel saatle 21.00'da uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı, muhalif siyasetçiler ve avukatların itirazı nedeniyle sabah kaldırılmıştı.

Sri Lanka anayasasına göre, kendi rızasıyla istifa etmediği sürece bir devlet başkanının görevden alınması neredeyse imkansız.

SRİ LANKA'DAKİ DURUM

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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