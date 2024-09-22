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        Haberler Dünya Sri Lanka'nın yeni devlet başkanı Marksist eğilimli Dissanayake oldu | Dış Haberler

        Sri Lanka'nın yeni devlet başkanı Marksist eğilimli Dissanayake oldu

        2022'deki ağır ekonomik buhrandan bu yana düzenlenen ilk devlet başkanı seçimini Marksist eğilimli Anura Kumara Dissanayake kazandı. Kriz sonrası devlet başkanı ilan edilen Ranil Wickremesinghe ise ilk turda yüzde 17 oyla elendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 19:20 Güncelleme: 22.09.2024 - 19:20
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        Sri Lanka'ya Marksist lider
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        Sri Lanka'da yapılan devlet başkanı seçimini Marksist eğilimli Anura Kumara Dissanayake kazandı.

        Sri Lanka tarihinde ilk kez, ilk turda hiçbir adayın, oyların mutlak çoğunluğunu yani yüzde 50'den fazlasını alamaması üzerine devlet başkanı ikinci tur sayımla belirlendi.

        Sri Lanka Seçim Komisyonu'nun verilerine göre, 2022'deki ağır ekonomik buhrandan bu yana düzenlenen ilk devlet başkanı seçiminde, kazanan, 55 yaşındaki Dissanayake oldu.

        İlk turda oyların yüzde 50'sini alamayan Dissanayake, ikinci turda en yakın rakibi muhalefet lideri Sajith Premadasa'yı geride bıraktı. Böylece Dissanayake, Sri Lanka’nın 10'uncu devlet başkanı olmayı başardı.

        2022'deki ekonomik kriz sonrası devlet başkanı ilan edilen Ranil Wickremesinghe ise ilk turda yüzde 17 oyla elendi.

        TEMERRÜDE DÜŞMÜŞTÜ

        Sri Lanka'da uzun süredir devam eden kötü ekonomik gidişatın patlama noktası, 2022'de yaşanmıştı. Mayıs 2022'de ülke, dış borcunu ödeyememiş ve temerrüde düşmüştü. Hükümet, Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ve Hindistan gibi ülkelerden 2022'de ciddi miktarda borç para almıştı.

        Enflasyonun yüzde 70'lere ulaştığı ülkede, dönemin devlet başkanına ve hükümetine karşı, ülke genelinde, "mücadele" anlamına gelen "aragalaya" adı verilen kitlesel protestolar başlamıştı.

        8'inci Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, hükümet karşıtı protestoların ardından 14 Temmuz 2022'de istifa ederek ülkeden ayrılmıştı. Bunun üzerine eski Başbakan Wickremesinghe, geçici devlet başkanı olmuştu.

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        #sri lanka
        #Anura Kumara Dissanayake
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