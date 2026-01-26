Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi SSK Bağkur Emekli maaş zam farkları ödeme takvimi 2026! 3.119 lira emekli maaş zam farkı ne zaman, hangi tarihte yatacak?

        SSK Bağkur Emekli maaş zam farkları ödeme takvimi 2026! 3.119 lira emekli maaş zam farkı ne zaman, hangi tarihte yatacak?

        Ocak ayı memur ve emekli zammı sonrası emekli maaş farkının yatacağı tarih merak ediliyor. En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükselmesinin ardından oluşan 3.119 TL'lik fark ödemeleri için gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. Peki, 2026 Emekli maaş farkı ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, SSK Bağkur Emekli maaş zam farkları ödeme takvimi ile ilgili detaylar

        Giriş: 26.01.2026 - 12:39 Güncelleme: 27.01.2026 - 09:41
        En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi sıra gözler emekli maaş zam farkının yatacağı tarihte. En düşük emekli maaşı ödemesi alan emekliler için 3.119 TL'lik fark oluştu. Peki Emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? İşte, SSK Bağkur Emekli maaş zam farkları ödeme takvimi 2026

        EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

        SSK, Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri tahsis numaralarına göre her ayın 17’sinde başlayıp, 27’sine kadar devam ediyor. En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik yasa bu tarihlere yetiştirilirse emekliler maaşlarını bu ay alabilecek, yetişmezse de fark olarak ödenecek. Maaş farklarının şubat ayının ilk haftasında hesaplara geçmesi öngörülüyor.

        TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ

        Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.

        3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.

        Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

        Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, teklifin Anayasa Mahkemesi kararlarının gereğinin yerine getirilmesi, hukuki belirliliğin sağlanması, sosyal devlet ilkesinin güçlendirilmesi ve ekonomik-istihdama yönelik politikaların desteklenmesi gibi çok boyutlu ve sistematik bir amaç çerçevesinde hazırlandığını belirtti.

        En düşük emekli maaşı henüz Meclis'ten geçmedi. Teklif yasalaştıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

        Emekliler, fark hesaplarını e-Devlet üzerinden "Emekli Aylık Bilgisi" ekranından takip edebilirler.

