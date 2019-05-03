İstanbul’da 2 gün önce polis merkezine giden 24 yaşındaki R.G.G. adlı stajyer avukat , Scotty motosiklet sürücüsü tarafından cinsel istismara uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu.

"BİNDİĞİMDE ALKOLLÜYDÜM"

R.G.G, olise verdiği ifade de 29 Nisan akşamı arkadaşlarıyla Haliç’te bir balıkçıda yemek yediklerini söylerek şöyle konuştu: "Arkadaşlarımla iş yemeğine gitmiştik. Yemekte alkol aldık. Sonra iki arkadaşımla birlikte Beşiktaş meydanına geldik. Kadıköy’deki evime gitmek için daha önce kullandığım Scotty adlı uygulamadan adresimi girerek motosiklet çağırdım. Uygulamada araç kullanıcısının adı ‘K..’ olarak görülüyordu. Gelen sürücü bana kask ve korumalık verdi. Arkadaşlarımın yardımıyla motosiklete bindim. Araca bindiğimde alkollüydüm".



“ALKOLÜYKEN ŞUURUMU KAYBETİTĞİM OLUR”

Uygulamada yolculuğun 13 dakika gösterdiğini ifade eden R.G.G., aşırı derecede alkollü olduğunu yineledi. Alkolü aşırı tükettiği zaman şuurunun kaybettiği zamanlar olduğunu söyleyen R.G.G. “Motosiklete bindikten sonra hiç bir şeyi hatırlamıyorum” diye konuştu.



“GÖZÜMÜ YATAKTA AÇTIM”

30 Nisan sabahı saat 06:30 sıralarında uyandığını söyleyen R.G.G. konuşmasını şöyle sürdürdü: “ Önceden hiç görmediğim bir evde gözümü açtım. Üzerimde sadece kilodum vardı. Yatakta yanımda bir adam bulunuyordu. ‘Ben neredeyim sen kimsin dedim’ Ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğum ve bir kaç kez düşme tehlikesi geçirdiğim için şahıs bana ‘seni kendi evime getirdim’ dedi. Sözkonusu şahıs cinsel yakınlaşma olduğunu bana söyleyerek ‘Regl olduğun için temas anlamında bir şey olmadı" diye konuştu.



“METROBÜSE BIRAKAYIM “ DEDİ

Polise verdiği ifadede şok geçirdiğini anlatan R.G.G, “Şahıs istersen seni metrobüse kadar bırakayım dedi. Beni evimin yakınına bıraktı. Şahıs 1.70 cm boyunda 25-30 yaşlarındaydı. Vücut bütünlüğümde Bir şey yoktu. Bir tacize uğrayıp uğramadığımın tespiti için olay günü giydiğim kıyafetlerimin Adli Tıp kurumunda incelenmesi için polise teslim ettim” dedi,



YAKALANDI

R.G.G'nin şikayeti üzerine polis harekete geçti. Yapılan incelemede Scotty motosiklet sürücüsü 28 yaşındaki K.Ö. olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Poliste cinsel taciz suçlamalarını kabul etmeyen K.Ö., ‘cinsel saldırı’ ve ‘ kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlamaları ile adliyeye sevk edildi Tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılan K.Ö., mahkeme tarafından Adlı Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı.



İŞİNE SON VERİLDİ

Gelişmelerin ardından Scotty şirketine de şikayette bulunuldu. Bu iddialar üzerine Scotty firması bir açıklama yaparak sözkonusu sürücünün işine son verildiğini belirtti.





