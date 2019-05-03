- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İstanbul’da 2 gün önce polis merkezine giden 24 yaşındaki R.G.G. adlı stajyer avukat , Scotty motosiklet sürücüsü tarafından cinsel istismara uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu.
"BİNDİĞİMDE ALKOLLÜYDÜM"
R.G.G, olise verdiği ifade de 29 Nisan akşamı arkadaşlarıyla Haliç’te bir balıkçıda yemek yediklerini söylerek şöyle konuştu: "Arkadaşlarımla iş yemeğine gitmiştik. Yemekte alkol aldık. Sonra iki arkadaşımla birlikte Beşiktaş meydanına geldik. Kadıköy’deki evime gitmek için daha önce kullandığım Scotty adlı uygulamadan adresimi girerek motosiklet çağırdım. Uygulamada araç kullanıcısının adı ‘K..’ olarak görülüyordu. Gelen sürücü bana kask ve korumalık verdi. Arkadaşlarımın yardımıyla motosiklete bindim. Araca bindiğimde alkollüydüm".
“ALKOLÜYKEN ŞUURUMU KAYBETİTĞİM OLUR”
Uygulamada yolculuğun 13 dakika gösterdiğini ifade eden R.G.G., aşırı derecede alkollü olduğunu yineledi. Alkolü aşırı tükettiği zaman şuurunun kaybettiği zamanlar olduğunu söyleyen R.G.G. “Motosiklete bindikten sonra hiç bir şeyi hatırlamıyorum” diye konuştu.
“GÖZÜMÜ YATAKTA AÇTIM”
30 Nisan sabahı saat 06:30 sıralarında uyandığını söyleyen R.G.G. konuşmasını şöyle sürdürdü: “ Önceden hiç görmediğim bir evde gözümü açtım. Üzerimde sadece kilodum vardı. Yatakta yanımda bir adam bulunuyordu. ‘Ben neredeyim sen kimsin dedim’ Ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğum ve bir kaç kez düşme tehlikesi geçirdiğim için şahıs bana ‘seni kendi evime getirdim’ dedi. Sözkonusu şahıs cinsel yakınlaşma olduğunu bana söyleyerek ‘Regl olduğun için temas anlamında bir şey olmadı" diye konuştu.
“METROBÜSE BIRAKAYIM “ DEDİ
Polise verdiği ifadede şok geçirdiğini anlatan R.G.G, “Şahıs istersen seni metrobüse kadar bırakayım dedi. Beni evimin yakınına bıraktı. Şahıs 1.70 cm boyunda 25-30 yaşlarındaydı. Vücut bütünlüğümde Bir şey yoktu. Bir tacize uğrayıp uğramadığımın tespiti için olay günü giydiğim kıyafetlerimin Adli Tıp kurumunda incelenmesi için polise teslim ettim” dedi,
YAKALANDI
R.G.G'nin şikayeti üzerine polis harekete geçti. Yapılan incelemede Scotty motosiklet sürücüsü 28 yaşındaki K.Ö. olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Poliste cinsel taciz suçlamalarını kabul etmeyen K.Ö., ‘cinsel saldırı’ ve ‘ kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlamaları ile adliyeye sevk edildi Tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılan K.Ö., mahkeme tarafından Adlı Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı.
İŞİNE SON VERİLDİ
Gelişmelerin ardından Scotty şirketine de şikayette bulunuldu. Bu iddialar üzerine Scotty firması bir açıklama yaparak sözkonusu sürücünün işine son verildiğini belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.