DHA

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde staj gören Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12´nci sınıf öğrencisi, göğsündeki kitle için Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi T.A.´ya muayene oldu. Öğrenci, eğitim gördüğü okulun idarecilerine, muayene sırasında cinsel istismara uğradığı yönünde şikayette bulundu. Hastanede staj gören aynı okulun 2 öğrencisi de T.A.´nın istismarına uğradıklarını iddia etti.



Rehberlik ve psikolojik danışman tarafından dinlenen öğrencilerin iddiaları üzerine, durum Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı´na bildirildi. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. öğretim üyesi T.A., 28 Mart´ta sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Bandırma T Tipi Cezaevi´ne konuldu.



T.A., tutukluluğuna yapılan itiraz sonucu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Stajyer öğrencilerin velilerinin, tahliye kararının ardından, koruma tedbiri talebinde bulunacakları öğrenildi.