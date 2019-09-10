Ülkenin ihtiyacı olan nitelikli ara eleman yetiştirmek için aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ücret ödeniyor. İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının en az yüzde 30’u oranında ücret ödeniyor.

Yeni öğretim yılında staj yapan öğrencilere 2019 yılı sonuna kadar en az 549 TL ücret ödenecek.

Asgari ücret ocak ayında artırılınca, stajyerlerin ücretleri de buna bağlı olarak yıl başından itibaren artırılacak.

Stajyer ücretleri sözleşmeyle belirleniyor. İşletmeler isterlerse yasada belirtilen rakamların üzerinde ücret verebilirler. Stajyerlere ödenen ücretlerden hiçbir vergi kesintisi yapılmıyor.

DEVLET DE KATKI SAĞLIYOR

Çırak ve stajyerlere ödenen ücretlerin bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor. İlk defa 2016 yılında başlayan bu uygulama, 2020-2021 eğitim öğretim yılına kadar devam edecek.

Bu kapsamda 2019 yılında, mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenci başına, 20’den az personel çalıştıran işletmelere 366 TL; 20 ve daha fazla personel çalıştıran işletmelere 183 TL devlet katkısı sağlanacak. Stajyer çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarına devlet katkısı yapılmıyor.

10’DAN FAZLA ÇALIŞANI OLAN İŞLETME STAJYER ÇALIŞTIRMAK ZORUNDA

Toplam çalışan sayısı on ve daha fazla olan işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde 5’inden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi; mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırmak zorundalar.

Mesleki beceri eğitimi ve staj yaptırma zorunluluğu kapsamındaki işletmeler her yıl şubat ayında, Çalışma ve İŞKUR il müdürlükleri tarafından il milli eğitim müdürlükleri ile yüksek öğretim kurumlarına bildiriliyor.

STAJ YAPTIRMAYAN CEZA ÖDÜYOR

İşletmelerin çalıştıracakları stajyer sayıları da her yıl belirleniyor. Stajyer çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere yaptırım uygulanıyor.

Yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmeler, bu yıl her öğrenci için eğitim süresince aylık 610 TL tutarında “mesleki eğitime katılma payı” adı altında para ödemek zorunda olacak. Personel sayısı 20 ve daha fazla olan işverenler ise öğrenci başına aylık 1.219 TL ödeyecekler.

Toplam 100 personeli bulunan bir işletme, 5 stajyer çalıştırırsa aylık 2 bin 745 TL ödeyecek. Ödediği bu paranın 915 TL’sini devlet desteği olarak geri alacak.

Ancak, bu işveren yükümlülüğünü yerine getirmez ise “mesleki eğitime katılma payı” adı altında aylık 6.095 TL ödemek zorunda kalacak.

PRİMLERİ DEVLET KARŞILIYOR

Zorunlu staj yapan öğrenciler için iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigorta yapılması gerekiyor. Sigorta primleri asgari ücretin yüzde 50’si üzerinden, Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

En çok merak edilen hususlardan birini, “Staj sigortası emekliliğe sayılırmı?” sorusu oluşturuyor. Stajyerler için malûliyet, yaşlılık, ölüm aylığı bağlanmasını gerektiren uzun vadeli sigorta primi ödenmiyor. Sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödeniyor. Herhangi bir kaza veya hastalanma durumunda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından iş göremezlik geliri bağlanıyor.