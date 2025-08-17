Stanimir Stoilov: En yüksek potansiyelimize henüz ulaşamadık

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, son 2 maçta savunma anlamında iyi olduklarını ve gol yemediklerini belirterek, "Önde de yakaladığımız fırsatları kesinlikle değerlendirmemiz gerekiyor. Savunma anlamında da aynı zamanda daha da iyi olabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 2 takım adına da çok zorlu bir mücadele olduğunu, kendilerinin 1-2 tane net fırsat yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi.

Rakiplerine kaleye yakın bölgede gol fırsatı vermediklerini aktaran Stoilov, "Son dakikalarda rakibimiz bir penaltı kaçırdı. Aslında baktığımızda maçın geneline takımımız gerçekten iyi bir şekilde bütün maç boyunca organizasyonu kurdu. Aynı zamanda yüksek hırsla mücadeleyi sürdürdü. Sadece hücumda daha özgüvenli olmalıydık. Yakaladığımız fırsatları değerlendirmemiz gerekiyordu. Ön bölgede oynayan ofansif oyuncularımızın hem fiziksel potansiyellerini hem de özgüvenlerini bu yönde geliştirmeleri gerekiyor. Onun dışında aslında beraberlik adil bir sonuçtu diyebiliriz." diye konuştu.

REKLAM