Stanimir Stoilov: Avrupa’ya gitmek istiyoruz

Trendyol Süper Lig’de yoluna yenilgisiz bir şekilde devam eden Göztepe’de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bulgar çalıştırıcı, hem sezonun ilk 8 haftalık sürecini değerlendirdi hem de takımın hedefleriyle ilgili konuştu.

"HÜCUM HATTINDA REKABETİ ARTIRMAMIZ GEREKİYOR" Sezona büyük hedeflerle başladıklarını ifade eden Stoilov, "Bunları aslında hocalar ve oyuncular, bir takım olarak tüm bunları biz oluşturduk. Bu sezon Süper Lig'de 2. yılımız ve bu gerçekten çok önemli bir yıl bizim adımıza. Şu ana kadar hak ettiğimiz puanları ve sonuçları aldığımızı düşünüyorum. İyi bir başlangıç yaptık sezona ama çok fazla geliştirmemiz gereken nokta var. Şu ana kadar savunmada geçen seneye göre daha kompakt bir takımız ve iyi işler ortaya çıkarıyoruz. Ama hücum hattında çok fazla gol kaçırıyoruz. Bu yüzden hücumda çok fazla çalışmalı ve kesinlikle çok daha iyi olmalıyız. Aynı zamanda herkesin bildiği bir şey var ki bu bir sır değil. Takımda bazı pozisyonlarda özellikle hücum hattında rekabeti artırmamız gerekiyor. Bunun için, yeni yıla kadar toplayabileceğimiz maksimum puanı almalı ve orada gerekli takıma dokunuşları yapmamız gerekiyor. Şu ana kadar kendimizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz ama kesinlikle ben her şeyin iyi olduğunu düşünmüyorum. Şu anda geliştirmemiz gereken ve üzerine çalışmamız gereken çok fazla nokta var" dedi. REKLAM

"AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM" Hedeflerini küçültmediğini vurgulayan 58 yaşındaki çalıştırıcı, "Kesinlikle Avrupa'ya gitmek istiyorum. Tabii ki eksiklerimiz var. Bunun da farkındayız. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Takımdaki rekabet artmalı, bunlar var ama gerçekten muhteşem stadımızda, muhteşem taraftarlarımızla hep beraber kurduğumuz bu hayale ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Hep beraber çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bu hayalimizin hep beraber peşinden gitmeliyiz. Bir kulüp eğer 2-3 yıl çok iyi bir şekilde çalışırsa takım kesinlikle başarıya ulaşacaktır. Ben buna inanıyorum. Biz de umarım bu yıl bu hedefe ulaşırız. Er ya da geç zaten bu olacak ama sıkı bir şekilde çalışmaya devam edersek bu genç ve dinamik istekli takımımızla beraber, muhteşem taraftarlarımızla beraber, hep beraber Avrupa'ya gidebileceğimize inanıyorum" diye konuştu. BULGARİSTAN'DA ŞU ANDA GÖZTEPEYİ ÇOK İYİ TANIYORLAR Tecrübeli teknik adam, Bulgaristan'da şu anda Göztepe'nin çok iyi tanındığını dile getirerek, "Çünkü beni takip ediyorlar. Bu Göztepe adına ve kulüp adına güzel bir nokta. Ama şu an üzüldüğüm tek nokta bahsettiğiniz milli maçla ilgili olan sonuç çünkü 6-1 gerçekten bizim adımıza çok üzücü bir sonuç. Ama gerçeklik bu şekilde çünkü Türkiye çok daha iyi, çok daha kaliteli bir milli takım. O yüzden kendilerini tebrik ediyorum. Her zaman bunu söylüyorum. Futbol artık sadece futboldan ibaret değil. Bir futbol business gerçeği var. O yüzden kulüpler önemli yatırımlar yapmalı ama aynı zamanda da bu yatırımların ardından bunun karşılığını alıp önemli gelirler sağlamaları gerekiyor. Benim işim de hem takımın gelişmesini sağlamak ve aynı zamanda oyuncuların da gelişmesini sağlamak ve ardından da kulübe bu önemli getirilerin gelmesine katkı sağlamak" şeklinde konuştu.

REKLAM "MİLLİ ARALARI SEVMİYORUM" Kendilerini çok zor maçların bizi beklediğini dile getiren Bulgar çalıştırıcı, "Milli araları aslında çok sevmiyorum. Çünkü orada oyuncular bizim antrenmanlarımızdan onlara verdiğimiz taktiklerden, yönergelerden belli bir süre için uzaklaşmış oluyorlar. Aynı zamanda bazı bazı oyuncular sakatlıkla geri dönebiliyorlar. Şu anda Sabra örneği var. O sakatlandı milli takımda ve ne kadar bir sürede geri döneceğini şu an için bilmiyoruz. Bu bizim adımıza tehlikeli bir durum çünkü kadromuz çok geniş değil ve bu kadroda kesinlikle eksik vermememiz gerekiyor. Şu anda da Alanyaspor maçı gerçekten zor bir maç olacak. Alanya şu ana kadar ligde iyi bir oyun gösterdi. Potansiyelini iyi bir şekilde lige yansıttı. Ardından da Galatasaray maçı var. Ama şu anda kesinlikle Alanya maçına odaklanmış durumdayız" cümlelerine yer verdi. "GALATASARAY'A DA SAYGI DUYUYORUZ AMA HİÇ BİR ÇEKİNCEMİZ YOK" Milli takımlara giden oyuncular hakkında da açıklamalar yapan Stoilov, "Bokele, Cherni onlar milli takıma gittiler ama 1 dakika bile süre almadılar. Bu iyi bir şey değil. Şimdi tam kadroyla Alanya maçını en iyi şekilde geçirip daha sonra Galatasaray maçını düşüneceğiz. Tabii ki Galatasaray'a da saygı duyuyoruz ama kesinlikle kimseden hiçbir çekincemiz yok. Bizim tek hedefimiz her maçta arzuladığımız futbolu en yüksek seviyede de sahaya yansıtmak. Zaten daha sonrasında ne olur ne biter bunu hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.