        Göztepe Stanimir Stoilov: Hayallerimizin peşinden yürümeye devam edeceğiz

        Stanimir Stoilov: Hayallerimizin peşinden yürümeye devam edeceğiz

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trabzonspor deplasmanında sergiledikleri oyundan memnun olduklarını belirterek, "Göztepe'nin iyi yüzünü gösterdik. Hayallerimizin peşinden yürümeye devam edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 23:08 Güncelleme:
        "Hayallerimizin peşinden gideceğiz"

        Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu.

        "BÖYLE BİR GOL YEDİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

        Trabzon gibi zorlu bir deplasmanda takımının iyi bir performans ortaya koyduğunu ifade eden Stoilov, "Oyun anlamında Göztepe’nin iyi yüzünü göstermeye geldik. Göztepe, hiç kimseden çekinmeyen, yüksek hırslı bir oyun oynamaya çalışan bir takım. Bunu da maç içerisinde göstermeye çalıştık. Golü bulduk, 2-3 tane de fırsat yakaladık. Maalesef ikinci golü bulamadık" diye konuştu.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyunun sertleştiğini belirten Stoilov, "İkinci yarı rakip 10 kişi kaldı. Çok daha sert ve mücadeleye dayalı bir oyun oldu. Son saniyede deplasmanda böyle bir gol yediğimiz için üzgünüz" ifadelerini kullandı.

        "HAYALLERİMİZİN PEŞİNDEN GİTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

        Takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu vurgulayan Stoilov, "Bir taraftan üzgünüm, bir taraftan değilim. Çünkü burada Göztepe’nin oyun olarak iyi yüzünü gösterdik. Hayallerimizin peşinden yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

