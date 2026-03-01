Stanimir Stoilov: Takımımın gösterdiği agresiflik, hırs ve organizasyondan memnunum

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu.

"MAÇI BİTİREBİLECEK FIRSATLAR YAKALADIK"

Her iki takım adına da zor ancak kaliteli bir karşılaşma oynandığını söyleyen Stoilov, "Biz 2 gol attık ve maçı bitirebilecek 2, 3 net fırsat daha yakaladık. Bu şansları değerlendirip üçüncü golü bulmamız gerekiyordu ancak son saniyede yaptığımız hatayla kalemizde golü gördük" dedi.

"YEDİĞİMİZ BU GOLÜ KABUL ETMEK ÇOK ZOR"

Futbolda yakalanan fırsatların değerlendirilememesi durumunda oyunun kendilerini cezalandırdığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "97. dakikada kaybettiğimiz bir topla geride eksik yakalanarak yediğimiz bu golü kabul etmek benim adıma gerçekten çok zor ve bu bizim için kesinlikle büyük bir hataydı" ifadelerini kullandı.

"TAKIMIMIN AGRESİFLİĞİNDEN VE HIRSINDAN MEMNUNUM"

Takımının gösterdiği agresiflik, hırs ve organizasyondan memnun olduğunu, özellikle ikinci yarıda savunmada iyi bir iş çıkararak 3 puanı hak ettiklerini dile getiren Stoilov, "Evimizde oynadığımız Eyüpspor ve Kayserispor maçlarında yeterince agresif oynamadığımız için kazanamamıştık ancak son 2 maçımızda bu özelliklerimizi geri kazandığımızı düşünüyorum. Takımımın gösterdiği agresiflik, hırs ve organizasyondan memnunum" şeklinde konuştu.

"PLANLAMALARIMIZI BUNA UYGUN YAPACAĞIZ"

Son 2 haftada goller ve pozisyonlar bulmalarına rağmen şanssızlık yaşadıklarını, Başakşehir karşılaşmasında 10 civarında net gol pozisyonunu değerlendiremediklerini vurgulayan Stoilov, "Bazı oyuncularımızın sakatlık sonrası yüksek performanslarına dönmeleri zaman aldı ancak artık eski seviyelerine gelmeye başladılar. Biz de takımı kurarken planlamalarımızı futbolda yaşanan tüm bu durumlara uygun bir şekilde yapacağız." açıklamasında bulundu.