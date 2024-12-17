Stanimir Stoilov: Zorlu bir dönemden geçiyoruz!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklamada bulundu. Bu hafta kendilerini bekleyen iki önemli maç olduğunu vurgulayan Bulgar çalıştırıcı, "İlki kupa mücadelesi, diğeri ise kendi evimizde, stadımızda oynayacağımız çok kritik bir lig maçı. Bazı oyuncularımızın sakatlıkları nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğimizin farkındayım. Ancak biliyorum ki bir arada olduğumuzda ve stadımızdaki o eşsiz desteğinizi arkamızda hissettiğimizde, bu haftayı başarıyla tamamlayabiliriz. Emin olun, oyuncularımız ve takım, özellikle kendi sahamızdaki bu önemli maçta galibiyet için ellerinden gelenin fazlasını yapacak. Bu mücadelede sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

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