Star Trek: Discovery'nin yıldızı Kenneth Mitchell, hayatını kaybetti

Kanada'da doğan Mitchell kendi gibi oyuncu Susan May Pratt ile evliydi ve iki çocuğu vardı.

Motor nöron hastalığı olarak da bilinen ALS, kas güçsüzlüğüne neden olan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır. ALS belirtileri bir uzuvda kas seğirmesi, konuşma, yutkunma ve hareket etme güçlüğü olarak ortaya çıkar.

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