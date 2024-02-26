Star Trek: Discovery'nin yıldızı Kenneth Mitchell, hayatını kaybetti
'Star Trek' ve 'Captain Marvel'in yıldızı Kenneth Mitchell, bir süredir ALS hastalığıyla mücadele ediyordu. Mitchell, 49 yaşında ALS hastalığına yenik düştü
'Star Treak' ve 'Captain Marvel' filmlerinde aldığı rollerle tanınan Kanadalı oyuncu Kenneth Mitchel, bir süredir mücadele ettiği ALS hastalığına bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybetti.
Kenneth Mitchell'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Büyük bir üzüntüyle sevilen bir baba, kardeş, amca, oğul ve birçok kişinin kıymetli dostu Kenneth Alexander Mitchell'ın hayatını kaybettiğini duyuruyoruz. Dört buçuk yıldır, ALS'nin oluşturduğu korkunç meydan okumalarla mücadele ediyor. Her günü bir ödülmüş gibi yaşadı ve bizi hiç yalnız bırakmadı."
Kanada'da doğan Mitchell kendi gibi oyuncu Susan May Pratt ile evliydi ve iki çocuğu vardı.
Motor nöron hastalığı olarak da bilinen ALS, kas güçsüzlüğüne neden olan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır. ALS belirtileri bir uzuvda kas seğirmesi, konuşma, yutkunma ve hareket etme güçlüğü olarak ortaya çıkar.
Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock