Unutulmaz hikâye anlatımı, ikonik karakterleri, çığır açan görsel efektleri ve hafızalara kazınan müzikleriyle sinema tarihine damga vuran Star Wars efsanesinin üçüncü filmi “Return of the Jedi”, Şef Timothy Henty yönetiminde, İstanbul Film Orkestrası eşliğinde yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

3 Mayıs'ta Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek bu özel gösterimde film, dev sinema perdesinde orijinal dili ve Türkçe altyazılı olarak baştan sona gösterilirken, efsane besteci John Williams’ın Akademi Ödüllü müzikleri filmle senkronize biçimde canlı senfonik orkestra tarafından icra edilecek. Sinema ve canlı müziğin etkileyici birlikteliği, izleyiciyi galaksiler arası hikâyenin tam merkezine taşıyacak.

REKLAM

45 yılı aşkın süredir küresel bir kültür fenomenine dönüşen Star Wars serisinin bu epik bölümünde; İmparatorluk yeni ve daha güçlü bir Death Starile Rebel Alliance’ı yok etmeye hazırlanırken, Rebel Fleet uzay istasyonuna karşı devasa bir saldırı başlatır. Hikâyenin merkezinde ise Luke Skywalker’ın kaderini belirleyecek final yüzleşmesi yer alır. Luke, karanlık tarafın temsilcisi Darth Vader ile galaksinin geleceğini belirleyecek bir düelloya çıkar.

.png

Toplam 2 saat 30 dakika sürecek etkinlikte izleyiciler, film boyunca orkestranın canlı performansıyla benzersiz bir sinema deneyimi yaşayacak. Star Wars hayranları ayrıca etkinliğe tematik kostüm ve aksesuarlarıyla katılarak bu özel geceye renk katabilecek. Konserin biletleri biletinial, bileti, passo ve bubilet’de satışa çıktı.