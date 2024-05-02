Sosyal medyada Starbucks için yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Starbucks bu sene içinde ikinci kez kahve fiyatlarına zam yaptı. Zamlı fiyatların hemen geçerli olacağı ifade edilirken, henüz şirketten bir açıklama gelmedi. Peki, gelen zamdan sonra küçük, orta ve büyük kahve fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylar...