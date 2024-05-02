Starbucks'a zam geldi iddiası! En ucuz kahve 70 TL oldu
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot ile karşı karşıya kalan Starbucks'ın geliri Ocak-Mart döneminde azaldı. Tüm bu gelişmelerin üzerine sosyal medyada Starbucks'ın kahve fiyatlarına zam yaptığı iddia ediliyor. İşte, Starbucks zammına dair tüm detaylar ve olası yeni fiyatlar...
Sosyal medyada Starbucks için yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Starbucks bu sene içinde ikinci kez kahve fiyatlarına zam yaptı. Zamlı fiyatların hemen geçerli olacağı ifade edilirken, henüz şirketten bir açıklama gelmedi. Peki, gelen zamdan sonra küçük, orta ve büyük kahve fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylar...
STARBUCKS'TA EN UCUZ KAHVE 70 TL OLDU!
İddiaya göre; Starbucks'a gelen en son zamdan sonra küçük boy filtre kahve 45 TL'den, 70 TL'ye çıktı. Böylece Starbucks'ın en ucuz kahvesi 70 TL olarak güncellendi.
STARBUCKS GÜNCEL KAHVE FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Zam iddialarına henüz şirketten resmi bir açıklama gelmedi. Söz konusu zamdan sonra son fiyatlar şöyle;
Caffe Latte Tall küçük boy 89 TL, orta boy 99 TL, büyük boy 109 TL.
Chai Tea Latte Tall küçük boy 105 TL, orta boy 119 TL, büyük boy 132 TL.
Filtre kahve küçük boy 70 TL, orta boy 80 TL, büyük boy 90 TL.
Americano küçük boy 75 TL, orta boy 85 TL, büyük boy 95 TL.
Cappuccino küçük boy 89 TL, orta boy 99 TL, büyük boy 109 TL.
STARBUCKS'IN GELİRİ DÜŞTÜ
Mali takvimde 31 Mart 2024'te sona eren üç aylık dönemi ikinci çeyrek olarak kabul eden ABD'li kahve zinciri Starbucks, bilançosunu açıkladı.
Buna göre, şirketin gelirleri Ocak-Mart döneminde yıllık bazda yüzde 2 azalışla yaklaşık 8,6 milyar dolara geriledi. Piyasa beklentileri şirketin bu dönemde 9,1 milyar dolar gelir sağlaması yönündeydi.
"TERS RÜZGÂRLAR ESİYOR"
Starbucks'ın Üst Yöneticisi (CEO) Laxman Narasimhan, şirketin bilançosunun açıklanmasının ardından düzenlediği yatırımcı telekonferansında, "Bu çeyrekteki performansımız hayal kırıklığı yarattı ve beklentilerimizi karşılamadı." değerlendirmesinde bulundu.
Zorlu bir çalışma ortamıyla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Narasimhan, önceki çeyrekteki ters rüzgârların sürdüğünü anlattı.
Narasimhan, bazı önemli pazarlarda, daha temkinli bir tüketici etkisini hissetmeye devam ettiklerini belirterek, kötüleşen ekonomik görünümün de müşteri trafiği üzerinde baskı oluşturarak satışları etkilediğini söyledi.