Starbucks'ın küresel satışları düştü

Mali takviminde 30 Mart'ta sona eren üç aylık dönemi 2025 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul eden kahve zinciri Starbucks, bilançosunu yayımladı.

Buna göre, Starbucks'ın küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları söz konusu dönemde yüzde 1 azaldı.

Şirketin karşılaştırılabilir mağaza satışları, Kuzey Amerika'da yüzde 1, ABD'de yüzde 2 düştü.

ÇİN'DEKİ SATIŞLARI YATAY

Starbucks'ın uluslararası karşılaştırılabilir mağaza satışları ise yüzde 2 artarken, Çin'deki satışları yatay seyretti.

Kahve zincirinin geliri, 30 Mart'ta sona eren üç aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 artışla 8,76 milyar dolara yükseldi.

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Şirketin karı ise aynı dönemde yüzde 50,3 azalışla 384,2 milyon dolara geriledi.

Kahve zincirinin hisse başına karı ise 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 50 azalarak 34 sente indi.

GELİRİ VE KÂRI PİYASA BEKLENTİLERİNİN ALTINDA

Starbucks'ın geliri ve karı bu dönemde piyasa beklentilerinin altında kaldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks, küresel satışlarında art arda beşinci çeyrekte düşüş bildirdi.​​​​​​​