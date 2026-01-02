Habertürk
        Starbucks Türkiye fiyatlarına yüzde 30 zam geldi! Starbucks zamlı fiyat tablosu ile en ucuz kahve kaç liraya yükseldi?

        Starbucks fiyatlarına yüzde 30 zam geldi! Starbucks'ta en ucuz kahve kaç liraya yükseldi?

        Starbucks kahve ve içecek fiyatlarına yüzde 30 zam yaptığını açıkladı. En son 2025 Haziran ayında yüzde 15 zam yapan kahve zinciri bir artış kararı daha aldı. Böylece küçük boy filtre kahvenin fiyatı 110 liradan, 145 liraya yükseldi. İşte, 2026 zamlı Starbucks kahve fiyatları

        Giriş: 02.01.2026 - 13:54 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:54
        1

        Starbucks, kahve ve içecek fiyatlarında yeni bir artışa gittiğini duyurdu. Kahve zinciri, 2025 yılının Haziran ayında yaptığı yüzde 15’lik zammın ardından bu kez fiyatları yaklaşık yüzde 30 oranında yükseltti. Yapılan son düzenlemeyle birlikte küçük boy filtre kahvenin fiyatı 110 TL’den 145 TL’ye çıktı. İşte, 2026 yılı için güncellenen Starbucks kahve fiyatları

        2

        STARBUCKS'TA YÜZDE 30 ZAM

        Starbucks, ürünlerine zam yaptığını duyurdu. Buna göre; Starbucks içeceklerine ortalama yüzde 30 zam yaptı.

        3

        2026 STARBUCKS ZAMLI KAHVE ÜCRETLERİ

        Küçük boy filtre kahve 110 liradan, 145 liraya

        Orta boy Americano 120 liradan, 150 liraya

        Cappuccino 175 liraya

        Cortado 180 liraya

        Sıcak çikolata 210 liraya

        White Chocolate 220 liraya

        Türk çayı 75 liraya yükseldi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
