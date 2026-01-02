Starbucks, kahve ve içecek fiyatlarında yeni bir artışa gittiğini duyurdu. Kahve zinciri, 2025 yılının Haziran ayında yaptığı yüzde 15’lik zammın ardından bu kez fiyatları yaklaşık yüzde 30 oranında yükseltti. Yapılan son düzenlemeyle birlikte küçük boy filtre kahvenin fiyatı 110 TL’den 145 TL’ye çıktı. İşte, 2026 yılı için güncellenen Starbucks kahve fiyatları