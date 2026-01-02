Starbucks fiyatlarına yüzde 30 zam geldi! Starbucks'ta en ucuz kahve kaç liraya yükseldi?
Starbucks, kahve ve içecek fiyatlarında yeni bir artışa gittiğini duyurdu. Kahve zinciri, 2025 yılının Haziran ayında yaptığı yüzde 15’lik zammın ardından bu kez fiyatları yaklaşık yüzde 30 oranında yükseltti. Yapılan son düzenlemeyle birlikte küçük boy filtre kahvenin fiyatı 110 TL’den 145 TL’ye çıktı. İşte, 2026 yılı için güncellenen Starbucks kahve fiyatları
STARBUCKS'TA YÜZDE 30 ZAM
Starbucks, ürünlerine zam yaptığını duyurdu. Buna göre; Starbucks içeceklerine ortalama yüzde 30 zam yaptı.
2026 STARBUCKS ZAMLI KAHVE ÜCRETLERİ
Küçük boy filtre kahve 110 liradan, 145 liraya
Orta boy Americano 120 liradan, 150 liraya
Cappuccino 175 liraya
Cortado 180 liraya
Sıcak çikolata 210 liraya
White Chocolate 220 liraya
Türk çayı 75 liraya yükseldi.