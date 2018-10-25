Etohum'un bu yıl 6'ıncı kez düzenlediği Startup İstanbul'un kazananları belli oldu. Bu yılki finalin kazananı avatar tabanlı gençlere yönelik sohbet uygulaması İsveç’li Friendbase oldu. Finalde tarım teknolojileri üzerine çalışan Endonezya’lı Neurafarm ikinci olurken, üçüncü ise transparan güneş panelleri üzerine çalışmalarını sürdüren yenilebilir enerji girişimi Suudi Arabistan’dan Iyris oldu. Bu yıl ilk üçe girenlerin hepsinin kadın girişimler olması ise dikkat çekti.

90 BİN BAŞVURU ALINDI

İTÜ ARI Teknokent ve Esas Ventures ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Startup İstanbul'da bu sene 90 bin girişim başvurusu arasından seçilen 100 girişim, dünyanın önde gelen yatırımcıları ve kurumları karşısında sunum yaptı.

Bu yılki jüri ise Esas Ventures Kurucu Ortağı Fethi Sabancı Kamışlı, DraperU Ventures Ortağı Asra Nadeem, Techstars Londra Program Direktörü Marko Srsan ve Topia CPO’su Sten Tamkivi’den gibi isimlerden oluştu.

'GİRİŞİMLER İÇİN İSTANBUL'UN KONUMU ÖNEMLİ'

Startup İstanbul'un İstanbul’u girişimcilik merkezi yapma yolunda önemli bir işe imza attığını kaydeden Etohum Kurucusu Burak Büyükdemir, "Bu yıl 45'in üzerinde ülkeden binin üzerinde katılımcı Startup İstanbul için, İstanbul'a geldi. 150 ülkeden girişimcinin başvurduğu Startup İstanbul'da en çok başvurunun yapıldığı ülkeler ise Pakistan, Nijerya, Hindistan ve Bangladeş oldu. Bu ülkelerdeki girişimciler için dünyanın en önemli yatırımcılarıyla buluşması adına İstanbul çok önemli bir konumda" dedi.

Büyükdemir, Startup İstanbul Challenge 2018’de jüriler ve katılımcıların oylarıyla seçilen ve bu senenin kazanını olan üç girişimin yanında, finale kalan diğer yedi girişimin de yatırımcı görüşmelerine başladığını bildirdi.

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