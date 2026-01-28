Startup Weekend İstanbul Women için başvurular başladı

Etkinlik, Garanti BBVA ana sponsorluğunda 6–8 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Etkinliğe başvurmak isteyen girişimciler başvurularını 28 Şubat tarihine kadar yapabilecekler.

Dünya Kadınlar Günü’nü de kapsayan Startup Weekend Women, en az yüzde 50’si kadınlardan ve 18 yaş üstü kişilerden oluşan ekiplerin yalnızca 54 saat içinde gerçek girişim fikirleri geliştirdiği, test ettiği ve sahneye taşıdığı yoğun bir girişimcilik deneyimi sunuyor. Katılımcılar; iş modeli oluşturma, ürün geliştirme, mentorluk ve sunum hazırlığı gibi adımları kapsayan bu süreçte, alanında uzman mentorlar ve girişimcilik ekosisteminin önemli isimleriyle bir araya gelecek.

Yarışmada, ekiplerde fikir sahibinin ve sunumu yapacak ekip üyesinin kadın girişimci olma kuralı da bulunuyor. Etkinlik sonrasında kadınların girişimleri jüri tarafından değerlendirilerek ödüllendirilecek. Ayrıca ödül alan fikirler Mayıs 2026’da gerçekleştirilecek Global Pitch Competition’da fikirlerini uluslararası bir jüriye sunma fırsatı da bulacak.