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Steam yaz indirimleri ne zaman? 2023 Steam yaz indirimleri hangi oyunlar indirime girecek?

Steam yaz indirimleri için geri sayım başladı. Yılda dört defa düzenlenen büyük mevsimsel indirimlerden biri olan Steam yaz indirimlerinde hangi oyunların indirime gireceği merak ediliyor. Oyuncuların gözleri "Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Steam yaz indirimi ile ilgili detaylar...

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  • Steam yaz indirimleri ne zaman? 2023 Steam yaz indirimleri hangi oyunlar indirime girecek?

    Oyunseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Steam yaz indirimleri gündemdeki yerini aldı. Bilgisayar oyunu tutkunları istedikleri oyunları indirimli alabilmek için Steam yaz indirimi kampanyasını bekliyor. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? 2023 Steam yaz indirimleri hangi oyunlar indirime girecek? İşte, konuya ilişkin detaylar...
  • Steam yaz indirimleri ne zaman? 2023 Steam yaz indirimleri hangi oyunlar indirime girecek?

    STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

    Steam yaz indirimleri bu sene 29 Haziran 2023 Pazar günü başlayıp 13 Temmuz'a kadar devam edecek.
  • Steam yaz indirimleri ne zaman? 2023 Steam yaz indirimleri hangi oyunlar indirime girecek?

    STEAM YAZ İNDİRİMLERİNDE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİME GİRECEK?

    Steam'de bu sene hangi oyunların indirime gireceği henüz belli olmadı. Oyunlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz. 
  • Steam yaz indirimleri ne zaman? 2023 Steam yaz indirimleri hangi oyunlar indirime girecek?

    DİĞER İNDİRİM TARİHLERİ

    Gizlilik Festivali: 24-31 Temmuz

    Görsel Roman Festivali: 7-14 Ağustos

    Strateji Festivali: 28 Ağustos - 4 Eylül

    SHMUP Festivali: 25 Eylül - 2 Ekim

    Next Fest: 9-16 Ekim

    Steam Çığlık Festivali’nin (Cadılar Bayramı)

    Dönüşü: 26 Ekim - 2 Kasım (ayrıntılı bilgi yakında paylaşılacak)

    Sonbahar İndirimi: 21-28 Kasım (büyük

    mevsimsel indirim)

    Kış İndirimi: 21 Aralık - 4 Ocak (büyük mevsimsel indirim)

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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